El Presidente responde a Blinken: está mal informado sobre asesinato de periodistas

Ayer, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió más protección para los periodistas mexicanos ante los repetidos asesinatos de profesionales de los medios registrados en el país.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente de México dijo esta mañana que Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, está mal informado sobre los asesinatos de periodistas, y le pidió que no sea “injerencista” y explique por qué le da financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización fundada por Claudio X. González.

Blinken escribió ayer: “El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

Andrés Manuel López Obrador le respondió hoy: “A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor [Antony] Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un Gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda eso, y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”.

“Esto también demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos”, señaló durante su conferencia de prensa matutina, mejor conocida como “mañanera”.

“Pues yo creo que está mal informado porque, de lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. Ya lo sabemos”, sostuvo.

“Nada más que en todos los casos se está actuando. No hay impunidad. No son crímenes de Estado y si el Jefe del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe”, agregó el Presidente mexicano.

“No está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo”, reclamó López Obrador desde Palacio Nacional.

“En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa. No de ahora, eh. Lo estamos recordando hoy, lo del intervencionismo del Embajador de Estados Unidos en un asunto que nos duele profundamente”, añadió.

A febrero suman cinco periodistas asesinados en México. Heber López fue el quinto de 2022. Lo mataron en Oaxaca.

Del 1 de diciembre de 2018 al 14 de febrero de 2022 han asesinado a 30 periodistas, de acuerdo con la organización internacional Artículo 19. Pero el fenómeno no ha sido exclusivo del Gobierno de López Obrador. El aumento de los homicidios de comunicadores viene al menos desde Felipe Calderón Hinojosa.

Ayer, Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer que México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa. Alertó sobre el aumento de la violencia contra periodistas y los altos índices de impunidad.

México, dijo, concentra el 42 por ciento de los asesinatos de periodistas ocurridos en Latinoamérica entre 2011 y 2021.

Cómo proteger a los y las periodistas en America Latina? https://t.co/AL15eNg6By — RSF en español (@RSF_esp) February 22, 2022

La organización afirmó que en la última década han ocurrido en México, Brasil, Honduras y Colombia al menos 134 casos de periodistas y comunicadores asesinados por causas relacionadas con su labor periodística. “Juntos, estos cuatro países son responsables de alrededor del 80 por ciento de los casos registrados por RSF en América Latina durante este periodo (173)”.