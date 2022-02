VIDEO FUERTE: Mujer muere al caerle una pesa de 180 kilos en un gimnasio de la CdMx

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Una mujer perdió la vida luego de que una pesa de 180 kilogramos le cayera sobre el cuello mientras realizaba ejercicio en un gimnasio ubicado en la colonia Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los hechos quedaron grabados en video por una de las cámaras de vigilancia.

Todo ocurrió cuando el pasado 21 de febrero, alrededor de las 19:00 horas, una mujer acudió, acompañada de su hija, al gimnasio Fitness Sport.

En las imágenes que fueron compartidas por el reportero Carlos Jiménez se observa cómo la mujer, vestida con sudadera de color gris y pantalón negro, se para frente al aparato de ejercicio, el cual sostiene la barra de 180 kilogramos.

Mientras su hija permanece a un lado de ella, la mujer decide cargar la pesa sobre sus hombros, no obstante, el peso vence a la mujer y ésta se desploma.

ÉL NO ES INSTRUCTOR

El hombre de negro q busca ayudar a la mujer accidentada en el gimnasio, no es instructor del lugar.

Es un ex agente de @PDI_FGJCDMX q entrena hace años en gimnasios de @AlcCuauhtemocMx

El encargado del gym estaba en otro lado.pic.twitter.com/8Qj4uHqLPw

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 23, 2022