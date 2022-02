Bridgerton 2, un documental de Andy Warhol y más, llegarán en marzo a Netflix

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El 2022 no nos está dando tregua pues en un abrir y cerrar de ojos se fue el segundo mes del año. Pese a haber estrenado exitosos títulos durante estos últimos días, Netflix es consciente de que llegó el momento de sacar su siguiente carta para deleitar a sus suscriptores en marzo y por eso compartió las producciones que llegarán a su plataforma próximamente.

Una de las series más esperadas por los suscriptores es Bridgerton, la cual aterrizará a Netflix con su segunda tanda de episodios en los que ahondará en la historia del vizconde Lord Anthony Bridgerton, quien se encuentra en busca de una esposa adecuada. Cabe recalcar que para pesar de muchos, Regé-Jean Page ya no forma parte de la ficción.

Además, por si fuera poco, Netflix presentó un nuevo apartado dedicado a los dramas coreanos dentro de esta lista de estrenos. Así que si te consideras fan de los títulos asiáticos como El juego del calamar, Estamos muertos o Mi nombre, por mencionar algunos, prepárate porque seguramente te costará trabajo levantarte del sillón.

A continuación te compartimos la lista completa de títulos que llegarán a la plataforma de streaming a partir de los primeros días de marzo.

SERIES

· Dale gas (16/3/2022)

· Bridgerton: Temporada 2 (25/3/2022)

· Ritmo salvaje (2/3/2022)

· ¿Sabes quién es? (4/3/2022)

· Formula 1: Drive to Survive – Temporada 4 (11/3/2022)

· ¿Es pastel? (18/3/2022)

· The Last Kingdom: Temporada 5 (9/3/2022)

· Érase una vez… pero ya no (11/3/2022)

· Recursos Humanos (18/3/2022)

· Top Boy: Temporada 2 (18/3/2022)

· La vida después de la muerte, con Tyler Henry (11/3/2022)

· Guardianes de la justicia (1/3/2022)

· Queer Eye: Alemania (9/3/2022)

· Flash: Temporada 7 (3/3/2022)

· Supergirl: Temporada 6 (10/3/2022)

DRAMAS KOREANO

· Veinticinco, veintiuno (19/3/2022)

· Propuesta laboral (28/3/2022)

· Treinta y nueve (24/3/2022)

· Las inclemencias del amor (20/3/2022)

PELÍCULAS

· Fin de semana en Croacia (3/3/2022)

· El proyecto Adam (11/3/2022)

· Frutos del viento (18/3/2022)

· El rescate de Ruby (17/3/2022)

· Dos contra el hielo (2/3/2022)

· Marilyn tiene los ojos negros (15/3/2022)

· Hasta que nos volvamos a encontrar (18/3/2022)

· Piratas: El último tesoro de la corona (2/3/2022)

· Downton Abbey: La película (14/3/2022)

· Midsommar: El terror no espera la noche (19/3/2022)

· El Hombre Araña 3 (1/3/2022)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (9/3/2022)

