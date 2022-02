Rusia tomará medidas ante las sanciones de EU para mantener la estabilidad financiera

Moscú, 23 de febrero (EFE).- El Ministerio ruso de Finanzas afirmó hoy que vigila de cerca la situación en los mercados después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a transacciones con bonos soberanos de Rusia, y que, en caso necesario, tomará las medidas necesarias junto al Banco Central para mantener la estabilidad financiera.

En todo caso, dijo, el Tesoro ruso dispone de “un importe importante de fondos disponibles temporalmente”: 4.5 billones de rublos (56 mil 557 millones de dólares o 49 mil 799 millones de euros) frente a los 2.2 billones de rublos (27 mil 634 millones de dólares o 24 mil 343 millones de euros) que pretende recaudar en el mercado en 2022.

“Esto permite un enfoque flexible en el calendario de colocación” de bonos, indicó el Ministerio de Finanzas.

Además, dijo que, para hacer frente a los riesgos de ventas forzadas de valores gubernamentales por parte de ciertos inversores extranjeros, la colocación de bonos después del 22 de febrero se efectuará mediante la emisión de nuevos títulos registrados antes de esa fecha.

El Presidente de EU, Joe Biden, anunció ayer las primeras sanciones económicas directas contra dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los principales bancos de inversión y desarrollo de Rusia) y el banco militar (PSB), considerado fundamental para el sector de defensa ruso.

Además, reveló sanciones “integrales” contra la deuda soberana de Rusia para bloquear el acceso del Gobierno de Moscú a financiación occidental.

“(Rusia) ya no va a poder conseguir dinero de Occidente y no va a poder comerciar con nueva deuda en nuestros mercados o los mercados europeos tampoco”, subrayó el Presidente estadounidense.

