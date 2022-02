Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean el icónico meme de Spider-Man

Madrid, 21 de febrero (Europa Press).- Tras arrasar en cines, ha superado los 1.830 millones de dólares en todo el mundo, Spider-Man: No Way Home prepara su desembarco en formato doméstico. Sony ha anunciado las fechas de lanzamiento en formato digital y en DVD, Blu-ray y 4K UHD y lo ha hecho recreando uno de los memes más famosos del Hombre Araña en el que, por fin, ha usado en su material oficial una imagen con las tres variantes de Peter Parker.

Ha sido en redes sociales donde ha podido verse la imagen de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire convertidos en las tres variantes de Spider-Man y señalándose la una a la otra. Un meme muy recurrente que cobra, por fin, vida.

La imagen viene acompañada por el anuncio de las fechas de lanzamiento de Spider-Man: No Way Home en formato doméstico. En venta digital se estrenará el 22 de marzo en compra digital. Y dos semanas más tarde, el 4 de abril, estará disponible en alquiler digital. Asimismo, el 7 de abril podrá adquirirse en 4K UHD, 4K UHD Steelbook, Blu-ray y DVD.

Of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!

Pre-order now: https://t.co/HMKXn3QqC9 pic.twitter.com/eY7J5GuODg

— Spider-Man (@SpiderMan) February 23, 2022