OMS aún considera a BA.2 variante de preocupación; advierten en EU de su propagación

El Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre Evolución del Virus SARS-CoV-2 mantiene al sublinaje de Ómicron como variante de preocupación debido a su transmisibilidad, mientras en EU algunos expertos advierten sobre dejar de lado las restricciones debido al aumento de casos de BA.2.

Madrid, 23 de febrero (Europa Press/Xinhua).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el sublinaje BA.2 de Ómicron debe seguir siendo considerado una variante de preocupación y, por este motivo, mantiene su estudio al observar que todo apunta a que es muy transmisible.

El Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre Evolución del Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE), reunido este martes para discutir la evidencia más reciente sobre la variante Ómicron de interés, incluidos sus sublinajes BA.1 y BA.2, enfatizó en que BA.2 debe seguir siendo monitoreado como un sublinaje distinto de ómicron por las autoridades de salud pública.

La variante preocupante de Ómicron es actualmente la variante dominante que circula a nivel mundial y representa casi todas las secuencias notificadas a GISAID. Ómicron se compone de varios sublinajes, cada uno de ellos supervisado por la OMS y sus socios. De ellos, los más comunes son BA.1, BA.1.1 (o clado 21K de Nextstrain) y BA.2 (o clado 21L de Nextstrain).

A nivel mundial, la proporción de secuencias notificadas designadas como BA.2 ha aumentado en relación con BA.1 en las últimas semanas; sin embargo, se informa que la circulación mundial de todas las variantes está disminuyendo.

Informe de la OMS del 22/F con datos recopilados hasta ahora sobre el sublinaje BA.2 de Ómicron. En comparación con BA.1.1, a la q está sustituyendo, parece más transmisible, más agresiva (en hámsters) y con mayor capacidad de escape inmune. Cuidado! https://t.co/G7oklGn81L — Antonio Antela (@antonioantela) February 23, 2022

Por otro lado, advierten de que BA.2 difiere de BA.1 en su secuencia genética, incluidas algunas diferencias de aminoácidos en la proteína de pico y otras proteínas. Los estudios han demostrado que BA.2 tiene una ventaja de crecimiento sobre BA.1. Se están realizando estudios para comprender las razones de esta ventaja de crecimiento, pero los datos iniciales sugieren que BA.2 parece inherentemente más transmisible que BA.1, que actualmente sigue siendo el sublinaje Ómicron más común informado.

Esta diferencia de transmisibilidad parece ser mucho menor que, por ejemplo, la diferencia entre BA.1 y Delta. Además, aunque las secuencias BA.2 están aumentando en proporción con respecto a otros sublinajes de Ómicron (BA.1 y BA.1.1), todavía se informa una disminución en los casos generales a nivel mundial.

Los estudios están evaluando el riesgo de reinfección con BA.2 en comparación con BA.1. Se ha documentado la reinfección con BA.2 después de la infección con BA.1; sin embargo, los datos iniciales de los estudios de reinfección a nivel poblacional sugieren que la infección con BA.1 brinda una fuerte protección contra la reinfección con BA.2, al menos durante el período limitado durante el cual los datos están disponibles.

Mientras llegaba a la determinación anterior, el TAG-VE también analizó datos de laboratorio preliminares de Japón generados utilizando modelos animales sin inmunidad al SARS-CoV-2, lo que destacó que BA.2 puede causar una enfermedad más grave en hámsters en comparación con BA.1. También consideraron datos del mundo real sobre la gravedad clínica de Sudáfrica, el Reino Unido y Dinamarca, donde la inmunidad por vacunación o infección natural es alta: en estos datos, no se informaron diferencias en la gravedad entre BA.2 y BA.1.

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE PROPAGACIÓN DE ÓMICRON EN EU POR LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES

Los expertos advierten sobre la propagación de una nueva cepa de la variante Ómicron en Estados Unidos y los posibles efectos sobre la salud tras la infección, en un momento en el que los principales estados del país se están apresurando a eliminar las restricciones por COVID-19 en medio de una continua disminución de casos y hospitalizaciones.

Una subvariante de Ómicron, conocida como BA.2, que parece propagarse un 30 por ciento más fácilmente, representó el 3.9 por ciento de todas las infecciones la semana pasada, frente al 1.6 por ciento en la semana que finalizó el 29 de enero, alimentando las preocupaciones de que el país no pueda volver a la normalidad según lo planificado.

Según un informe de la Radio Pública Nacional (NPR), se descubrió que la cepa BA.2 superó rápidamente a la Ómicron original en Sudáfrica y otros países, e incluso provocó un segundo aumento de los casos de Ómicron en Dinamarca.

Los expertos en enfermedades infecciosas advirtieron que lo mismo podría suceder en Estados Unidos, lo que generó temores de que la propagación “pueda estar en camino de acelerarse rápidamente en un futuro cercano”, según el informe.

Los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares de todo tipo aumentan sustancialmente en el año posterior a haber sufrido una infección por COVID-19, según un estudio publicado este mes en Nature Medicine y que analizó los registros de salud de más de 153 mil veteranos estadounidenses.

¿Qué hacemos con los datos sobre el aumento de riesgo cardiovascular tras infección por COVID-19?https://t.co/E4mwPOvYHK pic.twitter.com/f9489fRhcW — Christian Pérez (@christianperez) February 20, 2022

Los expertos estimaron que podría haber millones de nuevos casos cardíacos relacionados con el virus, además de un empeoramiento de la enfermedad para muchos ya afectados.

“Esperamos un maremoto de eventos cardiovasculares en los próximos años por causas directas e indirectas de la COVID”, dijo Donald M. Lloyd-Jones, presidente de la asociación de cardiología American Heart Association, citado por The Washington Post.

Si bien el estado de Nueva York comenzó a levantar las restricciones por COVID-19, no todos los residentes están a favor de la decisión, informó recientemente The New York Times.

Según una nueva encuesta publicada el martes por el Siena College Research Institute, el 45 por ciento de los votantes registrados dijo que el Estado debería haber mantenido la regla recientemente rescindida de exigir mascarillas o prueba de vacunación completa en áreas públicas de interior.

Con respecto a las mascarillas en las escuelas, el 58 por ciento dijo estar de acuerdo con esperar para revisar los datos del virus a principios de marzo antes de decidir si extender el mandato estatal.

“Desearía que la pandemia hubiera terminado y fuera seguro levantar los mandatos de vacunación, particularmente en espacios donde hay que quitarse la mascarilla para comer y beber”, dijo Sadiya Khan, epidemióloga de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. “Esto parece una decisión para promover la normalidad sin que realmente haya normalidad”.