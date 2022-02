Dave Grohl revela que padece un problema de audición desde hace 20 años

El tinnitus que Grohl sufre es la percepción de un molesto pitido en el oído, continuo o esporádico, que se produce internamente y cuyo origen se desconoce.

Por Álvaro Piqueras

Ciudad de México, 23 de febrero (AS México).- El líder de Foo Fighters y exmiembro de Nirvana, de 53 años, se describió a sí mismo como “sordo” durante una aparición en The Howard Stern Show hace pocas fechas, y explicó que se ha dedicado a leer los labios durante los últimos 20 años. “No me he sometido a un examen en mucho tiempo: sé lo que me van a decir, que tengo tinnitus en mi oído izquierdo”, revelaba el músico.

Grohl confirmó además que le resulta extremadamente difícil escuchar a otras personas en lugares públicos, y que ha tenido problemas durante la pandemia debido al uso de las mascarillas. “Eso es lo peor de esta pandemia, la gente usando mascarillas. He estado leyendo los labios durante 20 años, así que cuando alguien se me acerca con mascarilla no puedo escuchar lo que está diciendo. Estoy sordo”, compartía.

El tinnitus que Grohl sufre es la percepción de un molesto pitido en el oído, continuo o esporádico, que se produce internamente y cuyo origen se desconoce. No obstante, a pesar de su problema auditivo, el exintegrante de Nirvana indica que no le impide desarrollar su labor cuando graba en el estudio y mezcla álbumes.

“Mis oídos todavía están sintonizados con ciertas frecuencias, y si escucho algo que está un poco desafinado, o un platillo que no es lo suficientemente brillante o algo así, en la mezcla, puedo detectarlo”, señala el músico, que sin embargo no utiliza monitores internos para los oídos durante los conciertos.

“Quiero escuchar a la audiencia y a mis compañeros. Para mi ese tipo de dispositivos te desconectan de la atmósfera. Simplemente interfiere con tu comprensión espacial de dónde estás en el escenario”, zanjaba Grohl.

