Industria de la leche de fórmula usa argumentos falsos para promoverla, advierte OMS

Ginebra, 23 feb (EFE).- Los fabricantes de leche de fórmula, destinada a sustituir la lactancia materna, han perfeccionado sus técnicas de marketing y han ido hasta utilizar argumentos falsos y distorsionar la ciencia para intentar convencer a las madres de que sus productos son equivalentes y hasta mejores que la leche materna para sus bebés, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS publica junto con Unicef un informe que desmenuza las técnicas que utiliza la industria para influir en las decisiones de los padres relativas a la alimentación de los recién nacidos y bebés, y entre las cuales está la utilización “invasiva” de mensajes dirigidos particularmente a las madres, redes de consejos y líneas de ayuda financiados por las compañías y promociones y muestras de regalo.

Según el estudio, que se basa en sondeos con un total de 8 mil 500 padres y 300 trabajadores de la sanidad en ocho países de todas las regiones, más de la mitad (51 por ciento) fueron el blanco de estrategias de marketing carentes de toda ética y que en muchos casos consiguieron disuadir a la mujer o a la pareja de optar por la leche materna “que sabemos que es lo mejor para los bebés y las madres”.

Con esta conducta, la industria viola el Código Internacional sobre Marketing de Substitutos de Leche Materna, adoptado en 1981 por los Estados que integran esa organización y que aunque no tiene la categoría de una convención o un tratado legalmente vinculante, constituye una recomendación de peso.

Ese código busca justamente regular el marketing sobre la leche de fórmula y evitar derivas como las que se constatan en su informe.

The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes – also known as the Code – is a landmark public health agreement passed by the World Health Assembly in 1981 to protect families from aggressive marketing practices by the baby food industry#EndExploitativeMarketing https://t.co/fCLp0028HU

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 23, 2022