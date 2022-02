Las emisiones de metano son 70% superiores a declaradas por países, advierte la AIE

París, 23 feb (EFE).- Las emisiones de metano generadas por el sector energético, básicamente en la explotación de combustibles fósiles, son un 70 por ciento superiores a las declaradas por los países, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que pide acabar con ese despilfarro por razones medioambientales y económicas.

En un informe publicado este miércoles, la AIE explica que si en 2021 se hubieran capturado y vendido todas las fugas de metano en las operaciones con combustibles fósiles, eso hubiera supuesto un suministro añadido de 180 mil millones de metros cúbicos de gas natural.

Eso equivaldría -precisó- a todo el gas utilizado para generar electricidad en Europa y “más que suficiente para aliviar la tensión actual en el mercado”.

Don't miss this thread from our Chief Energy Economist @tim_gould_ running through the key findings 👇 https://t.co/ZeEeFgYotq

El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, destaca que “con los elevados precios actuales del gas, casi todas las emisiones de metano de la extracción de petróleo y de gas en todo el mundo podrían evitarse sin costo”.

La situación es muy desigual entre unos y otros. El pasado año se confirmaron volúmenes importantes de emisiones en Texas (EU) o en algunos países de Asia Central, especialmente en Turkmenistán.

Pero la AIE puntualiza que los satélites actuales no ofrecen una imagen exhaustiva ya que no permiten una evaluación de las regiones ecuatoriales o de las áreas más al norte, de forma que quedan fuera del radar las principales zonas de producción de petróleo y gas de Rusia.

Después del hundimiento histórico en el consumo y en la producción de hidrocarburos en 2020 por el choque de la COVID, en 2021 las emisiones de metano generadas por el sector energético subieron algo menos del cinco por ciento, lo que las situó en los niveles de 2019.

🗣"Cutting methane pollution is the fastest way to mitigate climate change … The IEA’s new report provides important insight on the scale of this climate action opportunity.”

🇺🇸 @ClimateEnvoy John Kerry on our Global Methane Tracker → https://t.co/5P1F4QfU80 pic.twitter.com/TXzyifbwIO

— International Energy Agency (@IEA) February 23, 2022