El asteroide Chicxulub que acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra en primavera

Redacción Ciencia, 23 feb (EFE).- El meteorito que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra en la primavera del hemisferio norte, así lo revela el estudio de las espinas de peces que murieron apenas una hora después de aquel brutal impacto.

El asteroide Chicxulub, que impactó contra lo que hoy es la península del Yucatán (México), puso fin a la era mesozoica y provocó un evento de extinción masiva, pero también selectivo, pues acabó con los dinosaurios no avianos, pterosaurios, ammonites y la mayoría de los reptiles marinos, mientras mamíferos, aves, cocodrilos y tortugas sobrevivieron.

Aunque se sabía cuándo y dónde se produjo el impacto, hasta ahora se desconocía la estación del año y este nuevo estudio sugiere que fue en primavera, un momento especialmente sensible para las numerosas especies del hemisferio norte, cuando se reproducen y tienen crías en desarrollo.

The paper itself describes the event happening in “boreal spring and austral autumn”, both significant and interesting facts which may explain why some southern groups dominated post-extinction. https://t.co/IrOnh9uooz

— Mike Dickison (@adzebill) February 23, 2022