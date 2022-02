La preocupación de EU por periodistas asesinados en México se basa en “hechos”: Psaki

Washington, 23 feb (EFE).- La Casa Blanca aseguró este miércoles que su preocupación por la violencia que enfrentan los periodistas en México se basa en “hechos”, en respuesta a las declaraciones sobre el tema del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La portavoz reaccionaba así al comentario de López Obrador de que el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debía estar “mal informado” cuando denunció, en un tuit, que hay un “alto número” de periodistas asesinados en México este año.

Este martes, Blinken escribió en su cuenta de Twitter que el “alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes”.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.

