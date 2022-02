Leonardo DiCaprio compra acciones de Telmont, la champaña ecológica francesa

Ciudad de México, 23 de febrero (LaOpinión).- El actor ganador a un Óscar en 2016, Leonardo DiCaprio, compró acciones de la champaña ecológica de Francia, Telmont.

A través de las redes sociales de la Champaña y el propietario mayoritario, Rémy Cointreau, se anunció la entrada del protagonista de Titanic como accionista.

“Estamos orgullosos de anunciar que @leodicaprio ha adquirido una participación accionaria en Champagne Telmont en apoyo de nuestro compromiso de crear el champán orgánico más sostenible, mientras nos enfocamos en gran medida en la preservación de nuestra tierra y su biodiversidad”, se lee en el tuit.

We are proud to announce that @LeoDiCaprio has acquired an equity stake in Champagne Telmont in support of our commitment to create the most sustainable, organic champagne, while focusing heavily on preserving our land and its biodiversity. Find out more: https://t.co/Ydx9o209dh pic.twitter.com/Fas5PvueAJ

— Champagne Telmont (@maisontelmont) February 22, 2022