De Ebrard a Blinken: Armas de EU pudieron ser usadas en asesinatos de periodistas

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo/EFE).– El Canciller Marcelo Ebrard le respondió al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que México sí condena y persigue los asesinatos cometidos contra periodistas, y aseguró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya investiga los casos, en los cuales se pudieron haber utilizado armas de fuego traficadas ilegalmente desde Estados Unidos.

En respuesta a la petición del Gobierno de Estados Unidos a México de proteger a periodistas en el país, debido al alarmante registro de homicidios y agresiones en los primeros dos meses del 2022, el Secretario de Relaciones Exteriores declaró que los casos de periodistas asesinados ya están bajo investigación de autoridades locales y federales “para garantizar que no haya impunidad”.

“México condena y persigue los asesinatos cometidos contra periodistas. (…) Como usted sabe, Mexico y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de dialogo y cooperación en materia de seguridad, conocido como Entendimiento Bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés como el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas”, expresó en una carta dirigida a Blinken.

Recalcó que ya fueron detenidas y vinculadas a proceso seis personas que presuntamente estuvieron involucradas en tres de los cinco homicidios que se han registrado desde el 1 de enero de 2022, y los avances en materia de investigación se revisan en reuniones del Gabinete de Seguridad que incluyen al Presidente.

Ebrard puntualizó que el compromiso de rendición de cuentas por parte del Presidente implica a los ciudadanos mexicanos y las instituciones del país, además que anexó cifras sobre la violencia actualizadas al 21 de febrero del año en curso.

“La injusticia y la impunidad están detrás de la explosión de la violencia en los últimos tres gobiernos. Con una nueva estrategia, que ataca las causas estructurales de la violencia y que incluye un nuevo diálogo en la materia con su país, estamos viendo por primera vez una tendencia a la baja en la comisión de delitos, incluyendo los homicidios”, anotó.

WASHINGTON PIDE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió este martes más protección para los periodistas mexicanos ante los repetidos asesinatos de profesionales de los medios registrados en el país.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo sumarse “a quienes piden más rendición de cuentas y protecciones para los periodistas mexicanos”.

“Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron sus vidas por la verdad”, concluyó Blinken en su breve mensaje.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022