Nuevas FOTOS revelan detalles de los personajes de Sonic 2 La Película

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 23 de febrero (ASMéxico).- El doctor Robotnik no da tregua, ha puesto en marcha su maquiavélico plan y pretende dominar el mundo y pasar por encima del erizo y de sus amigos. Sin embargo, los héroes de Sonic 2 La Película no le van a dar ese placer. Son personajes como el propio Sonic y su fiel amigo Tails, una de las ausencias de la primera entrega. Ambos son protagonistas de los nuevos pósteres publicados en la cuenta de Twitter oficial.

Can’t wait to see Tails on the big screen soon! #SonicMovie2 is flying into theatres April 8. pic.twitter.com/5PmFp5DmsV

— Colleen O’Shaughnessey (@VOColleen) February 22, 2022