“Ustedes son una bola de perros”, le dice Rector de la UAS a Diputado de Morena

Culiacán, 23 de febrero (Ríodoce).– “Ustedes son una bola de perros”, le espetó el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, al Diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jesús Manuel Luque Rojas, luego que la semana pasada el Congreso del Estado aprobara la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

El desencuentro se produjo este miércoles por la mañana, cuando ambos personajes se encontraron de frente en la Expo Agro, a donde acudieron al acto inaugural, que presidió el Gobernador Rubén Rocha Moya vestido con una camiseta con la leyenda “Yo [amo] a la UAS”.

El Diputado Luque le dijo a Madueña que se había quedado esperando su llamada para comentar sus inquietudes previo al dictamen, pero el rector de la UAS le respondió “yo no me reúno con perros, me reúno con el dueño de los perros”.