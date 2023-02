“No hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador”, dice AMLO sobre la marcha

El próximo domingo se llevará a cabo la marcha en defensa del INE al Zócalo capitalino, como continuación de la pasada que tuvo lugar en el Monumento a la Revolución en noviembre pasado.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no hay que menospreciar” a la oposición y que sería un “error“, pues están financiados por oligarquías o gobiernos extranjeros, por lo que llamó a “procurar” que no se siga ampliando el número de adeptos al “bloque conservador”.

“Siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representan, ellos están financiados por la oligarquía, tienen muchos dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen a su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos”, dijo el Presidente.

El mandatario contestó así a una pregunta realizada en Palacio Nacional sobre si veía posibles repercusiones del veredicto de Genaro García Luna –menos asistencia, por ejemplo– en la marcha que el domingo la oposición encabezará para “defender al INE”, Instituto Nacional Electoral, luego de la aprobación del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral.

López Obrador también señaló que “hay que procurar es que esa franja de la sociedad no siga ampliándose”, principalmente en las personas jóvenes, ya que “tienen una mente más fresca, es un cuaderno en blanco donde se puede avanzar mucho para que tengan un pensamiento más humano, no clasista ni racista”.

Asimismo, reiteró que no menospreciar al “conservadurismo” porque “son bastantes, no son poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo” y criticó que en un eventual regreso al poder “acabarían con todo, porque son muy ambiciosos y muy corruptos”.

El Presidente ha criticado esta semana la marcha del INE y a las personas que pretender asistir ya que considera que quienes vayan no son defensores del instituto electoral sino del “del régimen de la corrupción”.

Ayer, el Senado de la República aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el Plan B de la Reforma Electoral, eliminando la cláusula de vida eterna a los llamados partidos satélites. Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En medio de protestas de los senadores de la oposición, la reforma fue probada con 72 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que los partidos Encuentro Social (PES), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y Grupo Plural votaron en contra con 50 sufragios.

El próximo domingo 26 de febrero, ciudadanía, organizaciones civiles y los partidos del PRD, PAN y PRI organizarán una nueva marcha “en defensa INE”, como seguimiento de la del 13 de noviembre del año pasado.

Esta nueva movilización será el domingo 26 de febrero con destino hacia el Zócalo de la Ciudad de México.