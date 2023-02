FOTO: Gertz Manero, titular de la FGR, reaparece tras 11 meses; se reúne con abogados

Alejandro Gertz Manero cumplió el 19 de enero cuatro años al frente de la FGR y su última aparición pública se registró el 17 marzo del año pasado. Desde entonces, el funcionario no ha dado entrevistas ni conferencias de prensa, el último mensaje a medios que ofreció fue en agosto de 2020 por el caso Odebrecht.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareció luego de casi un año sin alguna aparición pública por supuestos problemas de salud y polémicas, en un reunión con miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la World Jurist Association.

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó una foto y un comunicado en el que informó la asistencia de Gertz Manero con Víctor Olea Peláez, el Presidente entrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y con Javier Cremades, presidente de World Jurist Association, y a los miembros del Consejo Directivo de esa asociación.

El pasado 24 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Fiscal se había realizado una operación en la columna y que se encontraba “bien” en su casa, en recuperación. Sin embargo, la ausencia de Gertz estuvo envuelta en especulaciones en los que incluso circuló un documento apócrifo sobre su remoción.

La gestión de Gertz Manero ha estado manchada por la polémica, con cuestionamientos sobre su desempeño en casos de alto perfil y su atención en resolver desde la FGR casos personales. A esto se sumaron los planteamientos sobre su estado de salud y los escenarios para sustituirlo como establece la Ley.

Alejandro Gertz Manero tiene 83 años. Es decir, culminaría su gestión constitucional a los 90 años. En los casos en los que esté ausente, como sucedió con su intervención quirúrgica, su suplente, como señala el Artículo 21 de la Ley de la Fiscalía, será el Fiscal Especializado de Control Competencial, en este caso Juan Ramos López, considerado el brazo derecho del Fiscal, y quien también se ha visto envuelto en polémicas.

Lo cierto es que la ruta para suplirlo no es sencilla. La Constitución establece en su Artículo 102 que el procedimiento tendría que desahogarse en el Senado, una instancia donde el partido del Presidente no tiene la mayoría calificada requerida y en donde el coordinador parlamentario de Morena, el Senador Ricardo Monreal Ávila, no ha coincidido recientemente con los planteamientos y propuestas enviadas de Palacio Nacional.

Alejandro Gertz Manero cumplió el 19 de enero cuatro años al frente de la FGR y su última aparición pública se registró el 17 marzo del año pasado, compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva de la Comisión de Justicia del Senado.

Desde entonces, el funcionario no ha dado entrevistas ni conferencias de prensa, el último mensaje a medios que ofreció fue en agosto de 2020 por el caso Odebrecht. Mientras que en junio del año pasado, López Obrador informó que se reunió con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar y con el titular de la FGR y le expuso a este último “la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelva o que pasen al poder judicial y traté con él lo de Ayotzinapa que es algo que tenemos pendiente”.

Ante estos escenarios, expertas en el sistema penal alertaron que aún cuando el Presidente ya aclaró los rumores sobre la salud de Gertz Manero, la FGR fue omisa al no informar sobre la ausencia del funcionario y todavía no hay certeza de si ha cumplido lo que establece la Ley orgánica de la FGR en el caso de la ausencia de su titular.

POLÉMICAS DE GERTZ EN EL SEXENIO

En marzo, al menos cinco grabaciones entre Gertz Manero y Ramos López fueron filtradas en redes, en ellas se escuchó a ambos planear una estrategia contra un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovido por un caso que Gertz inició desde 2015 contra sus familiares.

El Fiscal mantenía una disputa legal con Laura Morán Servín, quien fue pareja de Federico, su hermano, y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, a quienes acusaba de no haber brindado los cuidados necesarios que su hermano requería, lo que habría provocado su fallecimiento y que dio pauta a una disputa legal, que favoreció al funcionario federal desde que asumió su cargo, según denunció su familia política.

Alejandra Cuevas estuvo detenida por más de un año, mientras que Laura Morán enfrentaba una orden de arresto, pero la Suprema Corte resolvió a su favor en marzo de 2022.

Además de la investigación y encarcelamiento de su familia política, Gertz Manero suma años siendo cuestionado a a causa de una serie de escándalos en los que se ha visto involucrado, como son la acusación de plagio de su tesis para entrar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Al Fiscal también se le ha cuestionado su ausencia mediática y la poca transparencia en casos de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el sexenio pasado: la de Pemex-Odebrecht, donde el proceso penal de uno de los principales implicados, Emilio Lozoya, lleva meses siendo atrasado; también está la llamada Estafa Maestra, donde Rosario Robles, la única exfuncionaria federal detenida por su presunta relación, ya fue liberada.

A ello se suman los datos expuesto por organizaciones civiles como Tojil, donde estiman que de alrededor de 3 mil 36 carpetas iniciadas en la FGR de marzo de 2019 a octubre del 2022, 110 casos han sido presentados ante un Juez y de esos sólo ocho han acabado en una sentencia.

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada