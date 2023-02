Tania Ruiz: “He llorado” por la ruptura con Peña Nieto, pero me ha hecho más fuerte

La modelo potosina, quien se encuentra estudiando diseño de interiores en Madrid, no descartó volver con el expresidente priista.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Tania Ruiz Eichelmann dio detalles en una entrevista de su reciente ruptura amorosa con el expresidente mexicano, Enrique Peña Nieta, en la revista HOLA!, misma medio donde se dio a conocer la noticia.

A través de una entrevista, Tania Ruiz compartió con la periodista Mónica Sánchez, desde Madrid, España, donde estudia diseño de interiores, que tras la ruptura ha llorado, pero que esa acción le ha permitido sanar y liberar sus emociones, lo que la ha hecho más fuerte.

“¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Trate de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, dijo para la revista de espectáculos HOLA!

Ante la pregunta de Mónica Sánchez si existe una posibilidad de reconciliación con el expresidente mexicano, la potosina respondió: “Nadie sabe lo que le depara el futuro”. Así, Ruiz Eichelmann deja abierta la posibilidad de volver a su relación con Peña Nieto a pesar del duelo que vive tras la ruptura.

“Todas las personas cambiamos y adquirimos conocimiento que nos mejoran. […] No me gusta planear. Me gusta que la vida me sorprenda. Lo mejor es disfrutar lo único que existe, que es el momento presente”, dijo en su entrevista con la revista.

El pasado 31 de enero, la relación amorosa entre Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto terminó a casi cuatro años de haber formalizado el noviazgo, según había confirmado la modelo y empresaria a Hola!, asegurando que la ruptura “se dio en los mejores términos”.

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho”, reveló a la revista la modelo de 35 años originaria de San Luis Potosí. “Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian”, mencionó en aquella ocasión.

No mencionó las causas por las que rompieron, pero negó que haya sido un aspecto negativo.

Ambos vivían en España, por lo que tras la separación ella tomó la decisión de quedarse en Madrid debido a sus proyectos personales y a que la vida de su hija se encuentra ahí.

Apenas en diciembre, Hola! publicó la última fotografía de la ahora expareja juntos. En aquel entonces, ante rumores de una separación, se confirmaba que continuaban juntos y que tal como lo hicieron a lo largo de su noviazgo, se mantenían ajenos a la polémica.

En 2019, meses después de la separación del expresidente con Angélica Rivera, se confirmó la relación que sostenía con Tania Ruiz Eichelmann en la portada de una revista de sociales.

La primera vez que se les captó juntos fue en la boda de Mar, la hija del abogado Juan Collado, después se difundieron varias fotos en diferentes ocasiones con él, como en fiestas y viajes, lo que causó polémica ante las acusaciones de corrupción que pesan sobre el exmandatario y su sexenio.