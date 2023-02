Si Calderón u otros operaron con Genaro deben ser investigados, dice Diputado panista

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– El Diputado panista Santiago Creel Miranda aseguró que nunca tuvo conocimiento de los vínculos de Genaro García Luna, condenado por narcotráfico en una Corte de Nueva York, con grupos del crimen organizado y consideró que si el expresidente Felipe Calderón Hinojosa u otros exfuncionarios operaron con el exsecretario de Seguridad deben ser investigados.

¿Es partidario de que traigan a Felipe Calderón para que lo investiguen?, cuestionaron periodistas a Creel en una conferencia que ofreció esta tarde. A lo que respondió: “Lo que diga un civil no tiene ninguna consecuencia, pero si hay material, deben de hacerlo. Toque lo que toque. De la administración que sea, del nivel que sea. Más claro no lo puedo decir, aquí no hay duda, que llegue a donde deba llegar”.