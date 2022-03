Rescatistas encuentran una caja negra del avión accidentado de China Eastern Airlines

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS/EFE).- Una de las cajas negras del avión de China Eastern Airlines siniestrado el lunes con más de 130 personas a bordo en la región de Guangxi, en el sur del país asiático, ha sido localizada durante las últimas horas, según los equipos de rescate.

La caja está gravemente dañada, según trabajadores de los grupos de rescate citados por la agencia oficial Xinhua, y todavía está por determinar si es el aparato que registra las voces en la cabina de mando o la información técnica del vuelo.

Asimismo, las autoridades chinas han señalado durante la jornada que las condiciones climáticas en la zona eran normales en la zona en el momento del accidente, sin que por ahora se hayan podido determinar las causas del siniestro.

Los equipos de rescate no han hallado hasta ahora supervivientes del siniestro, mientras que expertos de la Administración de Aviación Civil de China lograron acceder el martes al lugar en el que se estrelló la aeronave para confirmar la identidad de los desaparecidos y esclarecer la causa del accidente.

Breaking News: A black box of the #ChinaEasternAirlines passenger plane that crashed Monday afternoon in south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region has been recovered. pic.twitter.com/EhvEST3zNt

— ICS Shanghai Live (@icsshanghailive) March 23, 2022