Madeleine Albright, la primera Secretaria de Estado de EU, muere a los 84 años

Washington, 23 mar (EFE).– Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el puesto de Secretaria de Estado de Estados Unidos, murió este miércoles a los 84 años, informó su familia en un comunicado.

La familia explicó que Albright, Secretaria de Estado entre 1997 y 2001, falleció de cáncer rodeada de sus seres queridos.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022