En México se oye poco de Los Huistas. Pero es el puente que une rutas de narcotráfico

Por Alex Papadovassilakis

Ciudad de México, 23 de marzo (InsightCrime).– El Gobierno de Estados Unidos ha redoblado la persecución de uno de los clanes narcotraficantes más resistentes de Guatemala —“Los Huistas”—, cuyos cabecillas han evadido por años a las autoridades de ambos países.

El 18 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el grupo y siete de sus principales miembros. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que hiciera posible la captura del máximo líder de Los Huistas, Darío Molina López.

Los Huistas son un clan narcotraficante establecido en el departamento de Huehuetenango, al oeste de Guatemala. El grupo está activo en el tráfico de estupefacientes desde finales de la década de 1990 y sus miembros están identificados por las autoridades estadounidenses y guatemaltecas desde finales de los 2010.

El Departamento del Tesoro sancionó a Molina López y a su socio al mando de Los Huistas, Aler Samayoa Recinos, por su presunta participación en el narcotráfico a lo largo de varios años. Según un comunicado de prensa que enumeró las medidas, Molina López supervisa todas las operaciones de narcotráfico de Los Huistas, mientras que Samayoa Recinos dirige una operación de trasiego de cocaína que conecta el oeste de Guatemala con México.

El Gobierno estadounidense ya había imputado a Molina López y a Samayoa Recinos por narcotráfico en 2019 y 2018, respectivamente.

Otros miembros de Los Huistas también fueron sancionados por el Departamento de Estado, como el hijo de Molina López, presunto ayudante de los negocios del grupo, y su cuñado, presunto traficante imputado por fiscales estadounidenses en 2017.

El Gobierno estadounidense también sancionó a un diputado guatemalteco del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Freddy Arnoldo Salazar Flores. Salazar Flores —cuñado de Samayoa Recinos— es respondable del “transporte y almacenameinto de cocaína para Los Huistas”, según sostiene el Departamento del Tesoro.

Las sanciones también se dirigen contra el hijo de Samayoa Recinos, uno de los presuntos lugartenientes del grupo, así como contra un contador y una empresa cafetalera vinculada a Molina López.

Estas medidas congelan todos los activos en Estados Unidos con los que el grupo y sus cabecillas tengan cualquier conexión y prohíbe hacer negocios con el grupo a los residentes en ese país.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Los Huistas han dominado por años el narcotráfico en la frontera occidental de Guatemala con México, por lo que también han mantenido nexos con importantes organizaciones criminales mexicanas, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo trafica “cocaína, metanfetaminas y heroína desde Guatemala pasando por México para su distribución en múltiples ciudades de Estados Unidos”, afirmó el Departamento del Tesoro.

