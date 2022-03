VIDEO: Residente revela cómo reaccionó Iñárritu al escuchar el tema contra Balvin

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El puertorriqueño Residente habló sobre la historia detrás de la canción en contra J Balvin, una colaboración con Bzrp. Asimismo, durante una entrevista, reveló que le enseño el tema al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

A través del podcast Creativo del youtuber Roberto Martínez, el exintegrante de Calle 13 habló de toda la polémica que tuvo con el colombiano y habló de como surgió su sesión con el famoso productor Bzrp, externando que la creó para hacer una crítica a la industria musical en la que algunos sólo son famosos más no artistas, así como exponer a aquellos que se dicen llamar músicos y no lo son.

Asimismo, reveló que la letra de dicha sesión la mostró antes de que salieran públicamente al director de la cinta Amores Perros, el cuál reaccionó con sorpresa y expresó su opinión del tema.

“Se estaba riendo y me dice ‘No, esto está… ojalá yo no me meta en un problema contigo nunca”, reveló Residente a Martínez.