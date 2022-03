Amazon Prime comparte el primer avance de la serie Cómo Sobrevivir Soltero 2

Los ocho episodios de la segunda temporada de la serie protagonizada por Sebastián Zurita llegará el próximo 15 de abril a la plataforma de streaming, Amazon Prime Video.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Amazon Prime Video compartió el primer avance y la fecha de estreno de la segunda temporada de la serie Cómo Sobrevivir Soltero.

Creada por los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita, en esta nueva temporada, que consta de ocho episodios, continúan las aventuras de un grupo de amigos conformados por Sebastián Ybarra (Sebastian Zurita), Fabiana (Tato Alexander), Fish (Fabrizio Santini), Daniel (Roberto Flores), Mafer (Lucía Gómez-Robledo), Gonzo (Octavio Hinojosa), Lucía (Pamela Almanza) y Natalia (Marcela Guirado ) y sus travesías en la búsqueda del amor moderno.

Asimismo, la segunda tanda de episodios contará con la participación especial de Faisy, Edgar Vivar, Paulina Vega y Vadhir Derbez.

El actor Sebastián Zurita adelantó en sus redes sociales la fecha de estreno de la serie de Amazon, siendo el 15 de abril cuando Cómo sobrevivir soltero llegue a la plataforma de streaming.

“Ahora sí, con toda la emoción del mundo, les comparto que oficialmente Cómo Sobrevivir Soltero regresa el 15 de abril”.

Cómo Sobrevivir Soltero es una serie Amazon Original de Prime Video, y se une a una creciente lista de series locales populares y aclamadas por la crítica, incluyendo a De Viaje con los Derbez, El Juego de las Llaves, las ganadoras del Daytime Emmy LOL: Last One Laughing y Pan y Circo, junto otras exitosas producciones Amazon Originals a nivel mundial, que incluyen a las galardonadas The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag y Sound of Metal, además de las favoritas de los fans The Boys, Invincible, Reacher, Good Omens, Carnival Row, entre otras.