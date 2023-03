¡Que Viva México!, filme que reflexiona sobre la polarización e intolerancia

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Bajo el tono de la sátira política, la crítica mordaz al Gobierno en turno que distingue en cine del director Luis Estrada está de vuelta a través de su filme ¡Que Viva México!, una ficción inspirada en este momento de polarización que atraviesa el país y en el que el cineasta invita al espectador a reflexionar.

Protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío y Ana de la Reguera, la cinta relata la historia de una familia enfrentada por la codicia y la ambición cuando Pancho Reyes (Herrera), un próspero y “aspiracional” hombre de clase media, regresa a su pueblo natal a reencontrase con sus padres y hermanos después de 20 años motivado por la herencia que le dejó su abuelo. Al llegar se dará cuenta que no se desea compartir ni un peso con ellos, pues a él le esperan nuevos planes con su arribista esposa y encantadores hijos.

En “Prosperidad”, como se llama aquel abandonado pueblo, todos tienen ‘cola que les pisen’ y con la llegada de Pancho, aquel lugar se convertirá en un escenario que dejará ver lo peor de cada uno. Aunque eso sí, aquí no hay lugar para “buenos ni malos”.

Aunque el filme centra su atención en la polarización, también se ven reflejados otros como la corrupción, el machismo, la diferencias de clases sociales, por mencionar algunos.

Para Luis Estrada esta es su película más ambiciosa y que abarca muchos de los temas que rondaban en su cabeza, pero tenía claro que su filme fuera “un espejo de un momento, del tiempo que es éste que estamos viviendo”.

“Siempre me ha obsesionado mi país, que lo conozco, amo y odio casi con la misma intensidad dependiendo de los momentos y entonces quise hacer esta gran metáfora, este gran fresco, este gran mural donde estuviéramos retratados todos, incluyendo la clase política e incluyendo al Presidente de la República, que de alguna manera es quien invectiva este clima de intolerancia, de polarización, de ‘quien no está conmigo está contra de mí’ o ‘allá enfrente son nuestros enemigos y vamos a chingárnoslos’, entonces creo que era como importante también como una invitación a la reflexión, como invitación a de pronto pensar que no tiene que ser así, no tienen porqué dividirse las familias, los amigos, porque tenemos una ideas, una posición política o una ideología diferente, sino que podemos también establecer un clima de diálogo, de tolerancia, de inteligencias que creo que nos puede evitar como un choque de frentes como el que de alguna manera imagino que puede venir”, destaca.