Lindsay Lohan, Logan Paul y otros pagarán multa en EU por promoción ilegal de cripto

Por Corina González

Estados Unidos, 23 de marzo (ASMéxico).- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos de fraude y valores no registrados contra el criptofundador y diplomático Justin Sun.

Además, ha presentado violaciones separadas contra los patrocinadores famosos de sus criptoactivos Tronix y BitTorrent. “En relación con los cargos contra [Justin] Sun, también acusamos a ocho celebridades por promocionar ilegalmente los valores de criptoactivos de Sun”, compartió la SEC en un comunicado.

La SEC alegó que Sun cometió fraude al manipular la actividad comercial de los dos tokens, creando la apariencia de comercio activo cuando no existía.“Este caso demuestra nuevamente el alto riesgo que enfrentan los inversores cuando se ofrecen y venden valores de criptoactivos sin la divulgación adecuada”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Today we charged crypto entrepreneur Justin Sun and three of his wholly-owned companies for the unregistered offer and sale of crypto asset securities Tronix and BitTorrent.

Read more:https://t.co/4tXgKNof6Q

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 22, 2023