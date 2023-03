¿Qué dice y cuántos apoyan plan que envía soldados para combatir cárteles en México?

La republicana Marjorie Taylor Greene fue la más reciente representante que se sumó a los co-patrocinadores de la resolución impulsada por el representante Dan Crenshaw, para enviar militares de EU a combatir a grupos criminales en México.

Por Jesús García

Los Ángeles, 23 de marzo (LaOpinión).- Con la integración de la representante Marjorie Taylor Greene (Georgia), ya son 19 los co-patrocinadores republicanos a la resolución que busca autorizar al Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el despliegue de militares a México contra cárteles de la droga.

El proyecto H.J.Res.18 o Resolución de Incursión (CARTEL AUMF, en inglés) fue presentado por el representante Dan Crenshaw (Texas), por lo que en total son 20 republicanos que apoyan el envío del ejército de Estados Unidos a México.

La suma de Greene ocurrió oficialmente el 22 de de marzo, pero su intención de hacerlo fue anunciada el 15 de marzo.

“La frontera sur de los Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos del mundo”, dijo Greene el 15 de marzo pasado. “Estamos en guerra con los cárteles mexicanos, por lo que estoy copatrocinando la legislación para autorizar toda la fuerza de nuestro ejército contra estos matones y asesinos”.

El proyecto fue presentado el 12 de enero pasado en la Cámara de Representantes por Crenshaw y su colega Mike Waltz (Florida), en medio de la crisis por fentanilo en EU.

“Los cárteles están en guerra con nosotros: envenenan a más de 80 mil estadounidenses con fentanilo cada año, crean una crisis en nuestra frontera y convierten a México en un narcoestado fallido”, dijo Crenshaw al presentar la resolución. “Es hora de que los abordemos directamente. Mi legislación nos pondrá en guerra con los cárteles al autorizar el uso de la fuerza militar”.

Chenshaw reconoce que los cárteles mexicanos están “fuertemente armados”, pero no menciona que el 80 por ciento de las armas que se trafican ilegalmente a México y terminan en organizaciones criminales provienen de Estados Unidos, según varias fuentes, incluidos documentos judiciales del Gobierno mexicano en una demanda contra empresas que producen armas.

“Debemos comenzar a tratarlos como ISIS, porque eso es lo que son”, dijo Crenshaw, quien replicó su mensaje en Twitter generando miles de reacciones, incluso intercambios con funcionarios mexicanos, como el presidente del Senado, Ricardo Monreal.

La republicana Greene es conocida por sus posturas extremas, además de difundir teorías conspiratorias y noticias falsas, como afirmar que los cárteles habían enviado una supuesta bomba a la frontera, pero el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, confirmó el 15 de marzo que era una pelota envuelta con cinta adhesiva y llena de arena.

“Hoy testifiqué ante el Comité de Seguridad Nacional y se alegó que los agentes encontraron un artefacto explosivo cerca de la frontera”, tuiteó Ortiz. “Durante una sesión informativa en enero, se notificó a los mandos que los agentes encontraron una pelota con cinta adhesiva llena de arena, la cual no se consideró una amenaza para los agentes o el público”.

A pesar de ello, Greene afirmó que era una bomba.

Entre los co-patrocinadores de esta resolución conjunta –por lo que debe ser aprobada en el Senado– se encuentran los representantes latinos Mónica de la Cruz y Tony Gonzales, ambos de Texas, así como Mike García (California).

¿QUÉ DICE EL PLAN?

La resolución de Crenshaw y Waltz busca autorizar a las Fuerzas Armadas estadounidense su incursión en territorio mexicano.

“Contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia los Estados Unidos”, indica.

Sin embargo, también abre el espectro de acción militar, ya que señala que se podría autorizar la acción militar contra organizaciones que lleven a cabo “otras actividades” que causen “desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.

Apunta a nueve cárteles, pero señala a dos en particular, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los responsables del tráfico de fentanilo en EU.

El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha opuesto a este plan y, afirmó, que no permitirá que se violente la “soberanía de México”.

La Casa Blanca ha descartado, por ahora, acciones militares de EU en México contra cárteles de la droga, además de reconocer que el problema del fentanilo es un “problema global”.

