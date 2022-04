El caso Debanhi revive reclamos por la frivolidad del Gobernador de NL y su esposa

–Con información de Dulce Olvera

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– La desaparición de la joven Debanhi Escobar y otras mujeres en Nueva León durante las últimas dos semanas, así como las violencias que enfrentan las ciudadanas de la entidad, intensificaron los reclamos contra el Gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, su esposa y titular de la Oficina Amar a Nuevo León, a quienes se les critica por enfocarse en actualizar sus redes sociales más que en acciones que garanticen la vida de las niñas y mujeres del estado con Alerta de Violencia de Género desde 2016.

Al igual que ellos, en redes sociales y ayer por la tarde en las calles, el trabajo de la Fiscalía estatal, encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero, ha sido cuestionado por la población nuevoleonesa y la familia de Debanhi, pues la joven de 18 años fue hallada sin vida en un predio al que las autoridades ya habían acudido a buscarla en días previos. Incluso el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, reconoció este viernes una “falla masiva” en la búsqueda.

“Es una falla humana masiva; ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa con las búsquedas”, admitió en conferencia de prensa.

El caso de Debanhi mostró cómo las autoridades locales constantemente minimizan las desapariciones y el impacto en la vida de sus seres queridos, coincidieron defensoras de los derechos humanos y familiares de personas desaparecidas consultadas por SinEmbargo.

“La causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación entre la familia, enojos entre ellos, rebeldía de los jóvenes, porque el lapso de las edades de mujeres es de 14 a 25 años, es la mayoría de las personas, de las mujeres que se desaparecen, pero no es derivado de un delito, sino que es una decisión voluntaria”, dijo en entrevista con el diario Reforma, afirmación que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.

Durante los 13 días que duraron las búsquedas de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, usuarios de redes sociales y ciudadanos afuera de la Fiscalía estatal reclamaron al Gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez la falta de pronunciamientos y acciones firmes para garantizar la vida de ellas y otras mujeres en la entidad.

“Cómplice, cómplice, Fiscalía cómplice” y “Mariana no es baleada, es privilegiada”, gritaron las manifestantes en referencia a la esposa del Gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez.

La pareja tiene antecedentes de protagonizar escándalos por las publicaciones que realizan en la web, donde exhiben sus actividades cotidianas. Por ejemplo, el mandatario de Movimiento Ciudadano compartió el domingo pasado una fotografía de su visita a Santiago, Nuevo León. “Feliz Semana Santa”, se lee en la publicación de la imagen donde aparece con Mariana Rodríguez y a la que internautas respondieron con mensajes para exigir el hallazgo con vida de Debanhi.

“Quién fuera ustedes para pasar feliz la semana santa, pues aún #nosfaltadebanhi y muchas más”, “Que fácil olvidarte de las Mujeres desaparecidas” y “Tú feliz vacacionando pero hay padres buscando a sus hijas”, fueron algunos de los reclamos que le hicieron. El funcionario también fue criticado por las historias de Instagram que la influencer Mariana Rodríguez compartió en las últimas semanas y lo muestran ejercitándose y haciendo chistes al respecto.

Menos de esto y más resultados. Gobernar no es un juego. #NL #JusticiaParaDebanhi #NiUnaMás pic.twitter.com/Qm0Kkp2GCY

A Mariana Rodríguez la cuestionaron porque en la última semana se ha dedicado a difundir “Nuevolandia”, un evento que organizó para celebrar el Día del Niño y de la Niña y se realizará este 24 de abril. “Muy padre, pero nos están matando #NiUnaMenos #JusticiaParaDebanhi”, escribió una usuaria en el perfil de Instagram de la funcionaria.

Desde el 8 de abril, cuando se reportó la desaparición de Debanhi, los comentarios en la red social fueron limitados en las cinco fotografías que compartió, pero en los que ya están publicados se leen los nombres de mujeres desaparecidas en la entidad y hashtags con los que exigen justicia. De igual forma, en los últimos días fue cuestionada por fotografiarse con bebés del DIF estatal, algo que suele hacer con frecuencia e incluso causó que la institución la investigara en enero por posible trata de personas luego de que sustrajo a un menor de edad, lo exhibió en sus redes y capitalizó su imagen.

View this post on Instagram

La promoción de “Nuevolandia” motivó a las redes sociales a recordar los escándalos que han acompañado a García Sepúlveda y a Rodríguez desde la campaña a la gubernatura, cuando el exsenador fue señalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por haber financiado parte de su campaña mediante una ilegal triangulación de aportaciones privadas entre familiares y empresas por 14 millones de pesos, razón por la que se multó a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos.

“La ciudadanía está reprobando a Samuel precisamente en sus propias redes sociales, ahí mismo donde él está casi cada hora o dos horas promoviendo, desde su campaña, tanto él como su esposa. En sus propias redes sociales han sido totalmente rechazados por la ciudadanía y la misma ciudadanía le está diciendo que le quedó muy grande el estado y que no ha podido con esta situación”, opinó Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEL), en entrevista con SinEmbargo Al Aire.

Además, en agosto de 2020 Samuel García fue acusado de machista y criticado por políticos de su partido porque durante una videollamada con su esposa le pidió que bajará la pierna. “Me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, le dijo. En vísperas de elecciones estatales, García volvió a ser cuestionado porque se difundió una entrevista donde el legislador comentó que él ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices”.

“ASÍ ES COMO BUSCAN”

Ante la lluvia de críticas de la ciudadanía, el Gobierno de Nuevo León anunció el 12 de abril “acciones urgentes y extraordinarias” para la búsqueda de mujeres y la atención a los feminicidios. El decreto, emitido por el Gobernador Samuel García, aumentó a 200 policías al actual Grupo de Búsqueda de la Fiscalía.

También anunció la creación de una Fuerza de Tarea, integrada por diversas instituciones de seguridad, para que se coordine con las diversas policías, municipales, estatales y federales, así como con el equipo especializado de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda. La Fuerza de Tarea comenzó sus operaciones con la búsqueda de Debanhi, desaparecida en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo después de acudir a una fiesta con amigas y decidir salirse del taxi que la transportaba.

“[La creación de la Fuerza de Tarea] es algo que nos tiene con dudas porque sí se anunció a un grupo de 200 policías como apoyo a la Fiscalía. Esa es la palabra, nos deja muy en duda porque es muy diferente un apoyo a una obligación, además que sea en apoyo a la Fiscalía no nos tiene completamente satisfechas. Este grupo de 200 elementos, que obviamente se necesita, debería estar directamente a disposición de la Comisión Estatal de Búsqueda”, opinó en entrevista Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDEL).

La defensora, quien busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo desde hace diez años, lamenta que una constante en los casos de desaparición en la entidad es que las autoridades sólo actúan por la presión que familiares, ciudadanos y medios de comunicación hacen sobre los casos. Sin embargo, ello tampoco garantiza un buen trabajo desde las dependencias, como ocurrió con la búsqueda de Debanhi Escobar.

“Es totalmente frecuente que no se investigue o los desaparecidos sean hallados sin vida. No hay un plan de investigación, una estrategia que presente el Ministerio Público investigador. Las familias nunca recibimos un plan de investigación para que sepamos qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, a qué horas. Simplemente se limitan a decir que van a trabajar. La realidad es esta, el caso de Debanhi es la punta del iceberg. Así como trataron el caso, a pesar de ser mediático, que es donde debieron haberse preocupado por lo que estaban haciendo, los hicieron todo mal. Así es como buscan, por eso no encuentran a las personas o las encuentran sin vida”, expuso.