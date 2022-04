Nueva FOTO de Obi-Wan Kenobi muestra épica batalla entre personajes

MADRID, 23 de abril (EuropaPress).- Una nueva imagen de Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars que llegará a finales de mayo a Disney+, ha revelado el épico enfrentamiento que, como venía prometiendo la ficción, de nuevo tendrá lugar entre el maestro Jedi encarnado por Ewan McGregor con el Darth Vader de Hayden Christensen.

Ha sido a través de las redes sociales donde un nuevo banner de la serie protagonizada por Ewan McGregor y Hayden Christensen el que ha desvelado que Obi-Wan y su antiguo Padawan, Anakin Skywalker, ahora ya totalmente transformado en Darth Vader, tendrán un brutal duelo.

Y es que, como los fans de la franquicia galáctica recordarán, el Episodio III, La Venganza de los Sith, terminó por enfrentar en el planeta Mustafar a Kenobi con su antiguo Padawan, ofreciendo uno de los combates con sables láser más brutales de la saga que se saldó con la derrota de Anakin.

A new promotional banner for 'OBI-WAN KENOBI' has surfaced. pic.twitter.com/LyFJocHJDc

— One Take News (@OneTakeNews) April 21, 2022