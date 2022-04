Rusia ataca siderurgia en Mariúpol; Ucrania pide corredor humanitario para civiles

Kiev, 23 abr (EFE).- Las tropas rusas han reanudado los ataques aéreos en torno a la planta acerera de Azovstal en la ciudadana ucraniana de Mariúpol y también intentan llevar a cabo un asalto, informó Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la Oficina de la Presidencia ucraniana.

Aseguró que los defensores de la ciudad están resistiendo a pesar de la difícil situación y que las tropas ucranianas incluso están llevando a cabo contraataques.

Según la agencia Ukrinform, en la planta Azovstal se encuentran unos mil civiles y militares ucranianos, de los cuales unos 500 están heridos.

Las autoridades ucranianas exigen a los rusos un corredor humanitario urgente desde la planta siderúrgica.

Unos 120 mil civiles continúan en la sitiada Mariúpol.

Por su parte, Petro Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariúpol, señaló que los ocupantes están “limpiando” de cadáveres los escombros del teatro de la ciudad, bombardeado por las tropas rusas.

Children of Mariupol ask for sun and life! Putin ordered seal off of Azovstal and Ukrainian forces and civilians inside. This is Russia's cowardly and inhuman strategy of war against civilians: to bring terror and torture. But Ukrainians do not give up! pic.twitter.com/tKQDaE0Ycp

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 23, 2022