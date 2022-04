Los periodistas caídos y las lágrimas de cocodrilo

Escribo desde mi trabajo temporal como Diputado Local en el Estado de Chihuahua y lo hago con toda franqueza porque en el interior del Congreso suceden cosas muy interesantes que tienen que ver, algunas veces, con problemas prioritarios para la nación.

En este sentido sesión tras sesión nos confrontamos Panistas y Movimiento Ciudadano por un lado y Morenos casi siempre acompañados de la Diputada Deyanira Ozaeta del Partido del Trabajo a quien desde luego reconozco por su actitud solidaria hacia la población más vulnerable del estado .

Este jueves 21 de abril, la discusión giro en torno a una propuesta hecha por MORENA para que el presupuesto que tiene asignado el poder ejecutivo para comunicación social , que es de alrededor de 200 millones de pesos, se asignará una cantidad de 50 millones de pesos para la creación de un Fondo Estatal de vivienda para los Periodistas del estado, a partir de la convivencia que tenemos con los reporteros de la fuente, los cuales repetidamente nos comentan de sus problemas cotidianos para la vida confortable en este estado.

Sorpresivamente para nosotros, lo que era un exhorto sencillo encontró una gran oposición por parte de Acción Nacional, y del partido Revolucionario Institucional, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI propuso que no se tomara el acuerdo hasta no hacer un estudio profundo y completo de cuáles son las condiciones en que viven todos los periodistas del estado incluyendo a los periodistas de la Sierra Tarahumara, Guachochi, Guadalupe y Calvo y demás pueblos importantes de la Sierra, aclarándonos que incluso el sabía de algunos periódicos que circulan en idioma originario. Al respecto me permití intervenir en los siguientes términos:

-Debemos establecer una clara diferencia entre los periodistas, es decir los reporteros, los trabajadores y empleados de los medios de comunicación, las empresas periodísticas y la relación de ambos con el gobierno.

-La relación entre el gobierno y las grandes empresas siempre ha sido Consensuada, incluso complicidades y esto viene de muy atrás. Recuerdo cuando el Heraldo de Chihuahua miembro de la cadena García Valseca y el Front e rizo el día 3 de octubre publicaron que: “había habido un safarancho en la ciudad de México y los estudiantes del Politécnico agredieron a los policías”. Eso ni fue reporte de las notas que los periodistas hicieron llegar a la empresas, eso fue obra de los editores porque siempre ha primado la relación entre los dueños de las empresas y el estado. El estado no ha intervenido para nada en la protección de los derechos de los trabajadores frente a sus patrones, les cuento un caso:

-Hace años demande a uno de los grandes periódicos de ciudad Juárez, escojan ustedes el nombre “El Heraldo, El Diario y el Norte” y me sorprendió que quien contestará la demanda fue una empresa de perfiles metálicos de Querétaro, esta empresa actuaba como outsourcing del periódico. Cuando revisamos las altas del seguro social de dicha empresa, encontramos que sólo el 25% de sus empleados estaban dados de alta e inscritos en el INFONAVIT , por eso, porque los periodistas de a pie, porque los empleados de los grandes medios de comunicación están indefensos laboralmente y tienen necesidad urgente para resolver los problemas de la vivienda e incluso actualmente hay muchos periodistas con portales digitales que manejan ellos solos, pero son periodistas que trabajan como reporteros, no influencers como la esposa del gobernador de Monterrey, precisamente por eso debemos abrir un fondo inicial para asegurar que del dinero que ya está presupuestado, que ya se esta entregando por parte del estado a las empresas, se establezca un fondo inicial de por lo menos 50 millones de pesos para apoyar a los periodistas en la solución de sus problemas de vivienda.

No hace dos semanas, quienes hoy se niegan a separar una parte del dinero presupuestado para los medios de comunicación para garantizar un derecho de los periodistas, estaban indignados aquí en esta palestra porque en México han sido asesinados 9 periodistas en lo que va del año , se derraman lágrimas de cocodrilo, se rompen la camisa y se desgarran las vestiduras asombrados y enfurecidos porque hay periodistas que caen en este México cubierto de inseguridad

Se indignan y se declaran defensores de la libertad de prensa, pero no se preocupan por las condiciones en que trabajan diariamente aquellos que generan la información y que siguen viviendo y trabajando, son periodistas que inclusive el día de mañana van a ser obligados a publicar que “Morena volvió a ser derrotada en el Congreso” en lugar de decir que “Morena hizo una propuesta para apoyarlos en sus necesidades de vivienda”. Y no porque estos reporteros así lo quieran sino porque sus patrones, los que tienen los contratos con gobierno del estado por esos 200 millones de pesos y más así se los van a editar.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.