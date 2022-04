Turismo crecerá casi 6% anual por 10 años: WTTC; habrán 126 millones nuevos empleos

Manila, 23 abr (EFE).- El turismo mundial crecerá casi un seis por ciento anual y creará 126 millones de puestos de trabajo en los próximos diez años en medio de la recuperación de la pandemia de la COVID-19, según los pronósticos del Consejo Mundial del Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

El WTTC, que celebró su reunión anual en Manila entre el 20 y el 22 de abril, precisó en un comunicado que el turismo creará así uno de cada tres empleos en el mundo en la próxima década y superará con creces la tasa de crecimiento del 2.7 por ciento prevista para la economía global.

Según el organismo, que representa al sector turístico privado a nivel mundial, se espera que la contribución del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) mundial aumente un 43.7 por ciento para finales de 2022, lo que supondría un 8.5 por ciento del PIB.

Durante la ceremonia inaugural de la reunión, la presidenta del WTTC, Julia Simpson, enfatizó la resiliencia y recuperación de la industria, que ha conseguido aguantar el embate de la pandemia, cuyas restricciones al movimiento de personas destruyeron millones de puestos de trabajo relacionados con el turismo.

