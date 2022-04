Zelenski insiste en que la máxima prioridad de Ucrania es dotar de armas a sus tropas

Kiev, 23 abr (EFE).- El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió hoy en que dotar a las tropas ucranianas de las armas necesarias es la máxima prioridad del Estado, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por sus socios, y señaló que la invasión de Ucrania es sólo el comienzo y que Rusia quiere invadir otros países.

Agregó que “esta es la tarea número uno” para el Estado.

I’m grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for the leadership in supporting the people of Ukraine in the fight against Russian aggression. This help is needed today more than ever! It saves the lives of our defenders of democracy and freedom and brings us closer to restoring peace in 🇺🇦.

