Mensaje de chofer a pasajeras en León se vuelve viral: “En este trayecto vas segura”

El conductor pegó un cartel en la unidad de transporte para apoyar a las mujeres que se sientan acosadas o en alguna situación de peligro durante su trayecto.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Chóferes de transporte público y de taxis se han unido para dar seguridad a los mujeres durante sus traslados en medio de la ola de violencia, desapariciones y feminicidios que enfrenta el país.

Tal es el caso de Adrián Reyes, un conductor de la ruta Circunvalación X-14 en León, Guanajuato, que puso en la unidad de transporte público que utiliza un cartel para mandar un mensaje a las pasajeras que se sientan acosadas, en una situación de peligro o violentadas durante su camino.

“¡Mujer! Hoy te digo que en este trayecto vas segura. Si te sientes acosada, hostigada o amenazada ten la confianza de acudir a mí. #NOESTASSOLA #NIUNAMAS #SOYHIJO #SOYPADRE #SOYHERMANO #SOYTIO”, se lee en la cartulina de color anaranjado.

Las imágenes fueron difundidas el pasado 18 de abril por la página de Facebook “Qué ruta debo tomar? León, Guanajuato”, la cual suele resolver dudas sobre los diversos cambios y recorridos de las unidades de transporte, y también estaban felicitando a los conductores que se unen a este tipo de iniciativas.

“Infinitas gracias muchos como este chófer”; “gracias operador porque muchas veces uno viaja hostigada y con miedo a que no nos crean. El otro día en la ruta 73, uno que improvisa canciones iba molestando a todos, hasta el operador le dijo que hiciera el favor de bajarse”; “el otro día me tocó un señor me tocó un señor operador que bajó del camión a un tipo que iba molestando a unas chicas”; “que bien porque luego se sube cada mañoso”; “que lindo que haya hombres que piensen de esa manera”, son algunos de los comentarios a favor.

Hasta el momento la publicación cuenta con mil 223 reacciones y 39 comentarios.

“TE BAJAS, PERO YA”, CHÓFER ENFRENTA A PRESUNTO ACOSADOR

El 19 de abril se volvió viral un chofer del transporte público bajó a un pasajero el cual acosó a dos mujeres que venían a bordo de la unidad.

En la grabación compartida en redes sociales, se escucha al chofer decirle a las pasajeras que se pasen al asiento de atrás y una vez que lo hacen, detiene el camión y baja a empujones al hombre que la estaba molestando.

“¡Bájate! te bajas pero ya, sin decir nada, Estás de baboso, no me digas nada porque te parto tu madre”, se escucha gritarle el chofer al pasajero.

Chofer baja de su unidad a presunto acosador… pic.twitter.com/abvKhYqjj4 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 19, 2022

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en San Luis Potosí.

Dichos hechos provocaron que usuarios de redes sociales felicitaron al operador de la unidad.

AUTORIDADES BUSCAN DETENER EL ACOSO EN TRANSPORTE PÚBLICO

El pasado 29 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), elaboraron la iniciativa “Lineamientos para Prevención y Atención de Acoso Sexual contra las mujeres en el Transporte Público Colectivo”.

En dicha iniciativa se hizo un análisis en tres niveles: unidades, infraestructura y operación; de igual manera, se tomó en cuenta la “implementación de medidas de prevención a través de capacitaciones, campañas de difusión y encuestas de percepción a usuarias, así como medidas de atención en tres niveles: procesos de actuación, vías de atención e identificación de servicios integrales”, informó la Sedatu.

En la primera fase del pilotaje del proyecto se capacitaron a más de 80 personas operadores, y se realizaron mesas de trabajo con personas funcionarias de Semovi y Semujeres, para la retroalimentación de los Lineamientos y la sensibilización general del tema; se aplicaron encuestas a usuarias en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Politécnico, para conocer su percepción de seguridad e identificar mejoras y necesidades.

De acuerdo con el comunicado oficial “el próximo año se buscará implementar la segunda fase, que consiste en la difusión de mensajes en aplicaciones visuales y culturales con información para prevenir el acoso sexual y encuestas de cierre”.

Según el documento “el problema del acoso sexual en los espacios públicos es una de las manifestaciones más frecuentes y normalizadas de las violencias contra las mujeres y las niñas, lo que las coloca en un estado de vulnerabilidad que atenta contra la dignidad humana”.

En 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un estudio donde resultó que en la Ciudad de México el 96 por ciento de las mujeres fueron víctimas por lo menos una vez de algún acto de violencia en el transporte público, desde agresiones verbales, contacto físico forzado o persecución, donde en 9 de cada 10 casos quien agrede es un hombre.