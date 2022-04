El merchandising revela trama de Jane Foster en Thor: Love and Thunder

MADRID, 23 de abril (EuropaPress).- El primer teaser trailer de Thor: Love and Thunder mostró, por fin, a Jane Foster convertida en Mighty Thor. Puesto que en los cómics, la astrofísica logra empuñar el Mjölnir tras sufrir un cáncer, los fans esperaban que esta trama se llevara al cine. Aunque Natalie Portman ya había comentado antes que su personaje tendrá que luchar contra esta enfermedad, es ahora cuando una filtración de productos oficiales de Marvel ha confirmado oficialmente que el amor del “Dios del Trueno” tendrá que dar batalla a este padecimiento.

Ha sido el merchandising oficial el que ha revelado que la científica tiene que enfrentarse a esta temible enfermedad. En la venta en línea de una réplica del casco de Mighty Thor, la descripción era muy clara sobre el motivo por el que empuña el Mjölnir.

“Aquejada de un cáncer, la astrofísica y exnovia de Thor, Jane Foster, visitó Nueva Asgard y su vida cambió para siempre. Misteriosamente, los fragmentos rotos del Mjölnir, el martillo del Dios del Trueno, la transformaron en Mighty Thor, dándole los poderes del hijo de Odín para luchar contra amenazas tanto propias como externas. Empuñando el Mjölnir, se ha convertido un magnánima protectora. ¡Ha nacido una nueva heroína!”, reza en la descripción oficial.

First look at Mighty Thor + Thor: Love and Thunder https://t.co/zkU8lOosdk pic.twitter.com/eddUYXhTT0

— Nerdist (@nerdist) April 23, 2022