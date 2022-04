Arabia Saudí también censura el estreno de Doctor Strange 2 por personaje LGBT

Recientemente China pidió a Warner censurar la cinta Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore por alución a una relación LGBT entre personajes; ahora Arabia Saudí podría verta la secuela de Dr. Strange por lo mismo.

MADRID, 23 de abril (EuropaPress).- Arabia Saudí ha censurado el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura. La nueva película de Marvel Studios protagonizada por Benedict Cumberbatch, que tenía previsto su lanzamiento para el 5 de mayo en el país de Oriente Medio, no llegará sus salas, de momento. El motivo de la censura puede estar relacionado con América Chávez (Xóchitl Gómez) al tratarse de un personaje abiertamente LGBT.

Según revela Deadline, el estreno no ha sido prohibido como tal, solamente no ha recibido un certificado de distribución, lo que puede traducirse en que la película se lance finalmente modificada o con ciertas secuencias censuradas. En caso no logre distribución, seguiría los pasos de Eternals, que no llegó a verse en cines saudíes por mostrar a una pareja del mismo sexo y presentar a su primer superhéroe abiertamente gay.

Aunque se desconoce la trama que tendrá América Chávez en el filme dirigido por Sam Raimi, la superheroína es lesbiana en los cómics originales de Marvel. Según informa el mismo medio estadounidense, Doctor Strange en el multiverso de la locura sí tiene confirmado su estreno en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que su lanzamiento en Kuwait y Catar sigue en el aire.

🤯 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' ha sido prohibida en Arabia Saudí. La decisión estaría relacionada con el contenido LGBTQ que involucra a América Chávez. Las entradas también han dejado de estar disponibles en Kuwait y Qatar. Revelado por THR. pic.twitter.com/udtWoq5x5g — ⎊۞ La Buhardilla Marvel ✵⍟ #WakandaForever (@BuhardiMarvel) April 22, 2022

Recientemente, Warner vivió algo similar con el estreno de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. La cinta protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law y Mads Mikkelsen fue censurada para su lanzamiento comercial en China, al suprimirse los diálogos en los que el profesor de Hogwarts hablaba de su antiguo amor con su rival Grindelwald.

Los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales no están reconocidos en Arabia Saudí, donde su orientación o identidad sexual están condenadas bajo pena de muerte.

