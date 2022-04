Miguel Cabrera llega a los 3 mil hits en la MLB; es el primer venezolano en hacerlo

Madrid, 23 de abril (EFE).- El venezolano Miguel Cabrera se convirtió este sábado en el miembro número 33 en acceder al club de los 3 mil hits en las Grandes Ligas, al conectar un imparable al jardín derecho en la primera entrada, en el partido que los Tigres de Detroit enfrentaban a los Rockies de Colorado.

Cabrera encontró un picheo en la zona de strike en cuenta de 1-1 conectando la pelota entre el espacio entre la primera base y la intermedia, colándose hacia el jardín derecho frente a su compatriota el abridor de los Rockies, Antonio Senzatela, y puso a vibrar a los fanáticos del Comerica Park, en Detroit.

En este histórico día, Cabrera estuvo acompañado de sus familiares, quienes saltaron al terreno a felicitarlo tras su histórico hit.

El juego se detuvo por unos minutos, mientras Cabrera, ante la algarabía de los presentes, era felicitado por compañeros y jugadores de los Rockies.

3000 HITS CLUB 🔥🔥🔥 Puro corazón venezolano!!

— Miguel Cabrera (@MiguelCabrera) April 23, 2022