Gobierno de EU elimina a “El Vicentillo”, hijo del “Mayo” Zambada, de su lista negra

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– Vicente Zambada Niebla –conocido como “El Vicentillo” e hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada “El Mayo”– fue eliminado de la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaron las autoridades de aquél país.

En un comunicado emitido este viernes por el Gobierno estadounidense, se dio a conocer que las sanciones para algunas empresas vinculadas con el mexicano también conocido como “El Mayito” también fueron retiradas, entre ellas: Nueva Industria Ganadera de Culiacán, S.A de C.V, así como Multiservicios Jeviz S.A de C.V y Establo Puerto Rico S.A de C.V., todas con domicilio en Culiacán, Sinaloa.

El Mayo's son, Vicente Zambada-Niebla, was removed today from the US list of sanctioned drug traffickers.

Once heir to the Sinaloa Cartel, "El Vicentillo" was extradited and testified against El Chapo. He's now believed to be under witness protection.https://t.co/paKetkPGgQ pic.twitter.com/1TB5A3ltEM

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) April 22, 2022