Jesús Ernesto cumple 15 años: AMLO; “mañana regreso a CdMx y pasaremos el día”, dice

Jesús Ernesto cumplió 15 años este sábado 23 de abril. Es el único hijo entre López Obrador y su actual esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Muller, con quien contrajo matrimonio en 2006.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recortará su gira de este fin de semana por diversos estados de la República para festejar en la Ciudad de México el cumpleaños de Jesús Ernesto López Gutiérrez, su hijo más chico.

“Comenzamos la gira el jueves en Veracruz y supervisamos carreteras del norte de ese estado y de la Huasteca Potosina. Mañana regreso a la Ciudad de México y pasaremos el día con Jesús Ernesto, que hoy cumplió 15 años”, informó en sus redes sociales el mandatario mexicano

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 24, 2022

Además, el Presidente tiene tres hijos mayores con Rocío Beltrán, quien fue su primera esposa, y quien murió en 2003 debido a un padecimiento del sistema inmunológico.

Se trata de José Ramón, Andrés Manuel y Alfonso, todos ellos López Beltrán.

En septiembre de 2018, antes de asumir la Presidencia pero ya como Presidente electo, AMLO tuvo que hospitalizar a Jesús Ernesto debido a una fractura en tibia y peroné. El menor se lastimó mientras jugaba en un parque, por lo que fue traslado al hospital privado Médica Sur para recibir atención medica.

El 27 de julio de 2021, López Obrador reveló en su conferencia matutina que Jesús Ernesto tuvo COVID-19, y que él y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller estuvieron en contacto, pero no se contagiaron. El Presidente lo puso como ejemplo de que las vacunas funcionan, aunque reconoció que quizás su esposa no estará contenta de que lo diera a conocer.

“Voy a dar un dato. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, porque no se sabía. Porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema. Ni la mamá”, indicó.

Este viernes, López Obrador ofreció certidumbre jurídica para que empresarios de Estados Unidos y Canadá inviertan en México, como en el Corredor del Istmo de Tehuantepec, durante su gira por Veracruz.

En una reunión en el fuerte de San Juan de Ulúa con una treintena de empresarios, el Presidente mexicano señaló que en nuestro país existe “un auténtico Estado de Derecho”, por lo que no debería de ser motivo de preocupación para las empresas que busquen invertir en proyectos en México.

“No dejo de señalar que hay un auténtico Estado de Derecho como nunca antes. La división de poderes era una formalidad. El poder de los poderes era el Ejecutivo, los otros eran apéndices”, dijo el mandatario.