La cadena Bed Bath & Beyond se declara en bancarrota; sus tiendas seguirán abiertas

UNION, Nueva Jersey, EU (AP).— Bed Bath & Beyond, uno de los primeros grandes almacenes de venta al menudeo, solicitó protección por bancarrota, tras años de bajas ventas y pérdidas, y varios planes fallidos para implementar cambios radicales.

La cadena de productos para el hogar presentó su solicitud el domingo ante la Corte de Distrito de Nueva Jersey, y dijo que, por el momento, sus tiendas y sitios web permanecerán abiertos. Estimó sus activos y cargas en la franja entre los mil millones y 10 mil millones de dólares. La medida la tomó después de que no lograra reunir fondos para mantenerse a flote.

La compañía con sede en Union, Nueva Jersey, dijo en un comunicado que había hecho la declaración de forma voluntaria “para realizar un cierre ordenado de sus negocios al tiempo que realiza un proceso limitado de marketing para solicitar interés en una o más ventas de algunos o todos sus activos”.

La firma dijo que sus comercios y sitios web 360 Bed Bath & Beyond y 120 Buy Buy Baby seguirán abiertos y atenderán a los clientes mientras “comienza sus esfuerzos por efectuar el cierre de sus establecimientos minoristas”.

La compañía también dijo que pretendía cumplir sus compromisos con sus clientes, empleados y socios. La cadena agregó que garantizó un compromiso de aproximadamente 240 millones de dólares en financiamiento de Sixth Street Specialty Lending, Inc. para poder seguir operando durante el proceso de bancarrota.

