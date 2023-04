Sujetos armados atacan a familia colombiana en Zacatecas; hay 4 muertos y 2 heridos

El ataque armado se registró en las inmediaciones de Villa de Cos, Zacatecas, donde un grupo delincuencial le habría marcado el alto a la familia de Colombia y al no detenerse los agredieron a tiros.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Un grupo armado atacó a balazos a una familia que viajaba sobre la carretera federal del municipio Villa de Cos, Zacatecas, por no haberse detenido a un retén, dejando un saldo de cuatro muertos y dos lesionados.

La violencia que azota a la entidad cobró la vida de cuatro integrantes de la familia que circulaba cerca de la comunidad Sierra Vieja cuando los civiles armados les solicitaron que se detuvieran.

Al no obedecer la indicación, los sujetos dispararon contra el vehículo, quedando sólo dos sobrevivientes al ataque que, de acuerdo con algunas versiones, se trataría de un menor y una bebé, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Una primera versión decía que se habría tratado de un intento de robo del vehículo, pero al resistirse dispararon a todos los que se transportaban en la unidad, aunque no se ha dado a conocer el motivo del ataque.

Desde hace unos meses, la carretera federal 54 es considerada uno de los tramos más inseguros de la carretera debido a la presencia del crimen organizado y porque no tiene señales de comunicación.

Por este hecho, se movilizaron los cuerpos de seguridad para intentar ubicar a los agresores; mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado lleva a cabo las diligencias periciales a fin de determinar la identidad de las víctimas.

Los niveles de violencia registrados en Zacatecas nuevamente han prendido alertas en los últimos meses, ya que se han reportado bloqueos, personas que han sido desplazadas de sus comunidades así como el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional, el General Brigadier José Silvestre Urzua Padilla, y el del Juez Roberto Elías Martínez.

Especialistas y autoridades coinciden en que, por su ubicación geográfica, Zacatecas es territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país. Una problemática que está detrás de los indicadores de inseguridad.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval reconoció a finales de 2022 que la violencia en la entidad se debe a que es “un nudo de comunicaciones” donde confluyen las carreteras que pueden dirigirse a diferentes partes del país, principalmente hacia el norte. De acuerdo con esta información, los delitos los concentran municipios clave para el tránsito como Fresnillo, Guadalupe y la capital.