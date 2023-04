Barcelona vence 1-0 al Atlético y se perfila más como el ganador de la Liga Española

Madrid, 23 de abril (AP) — Ferran Torres puso fin al ayuno de goles del Barcelona con el tanto con el que vencieron el domingo por 1-0 al Atlético de Madrid para dar un firme paso con miras a conquistar el título de la liga española.

Torres mandó a las redes un disparo rasante en el área, a unos segundos del descanso, para encaminar al Barca a la victoria en casa.

Los azulgranas volvieron al camino triunfal en el campeonato tras un par de empates sin goles para llegar a 76 unidades, 11 por encima del Real Madrid (65), que el sábado venció por 2-0 al Celta de Vigo, cuando restan ocho jornadas al campeonato.

Los colchoneros sufrieron su primer revés después de 13 jornadas (10 triunfos y tres empates) para quedar con 60 unidades en la tercera posición. Su última derrota había sido también con el Barca (1-0) en el primer partido del año el 8 de enero. Con este revés vieron rota una racha triunfal de seis partidos.

La fortuna no estuvo del lado de los rojiblancos, que tuvieron la oportunidad de tomar la ventaja en los primeros minutos cuando Antoine Griezmann estrelló en el larguero un disparo bombeado desde los linderos del área.

Avanzado el primer tiempo, el estelar francés Griezmann fue víctima de un soberbio manotazo del arquero Marc-André ter Stegen, quien evitó el gol cuando peor la pasaban los anfitriones.

