La asesora Julie Rodriguez será jefa de campaña de Biden para la reelección: AP

Por Aamer Madhani

Washington, 23 de abril (AP) — El Presidente Joe Biden tiene previsto designar a su asesora Julie Rodriguez para que dirija su campaña por la reelección, señaló el domingo una persona al tanto de las deliberaciones en torno al tema.

La persona habló a condición de guardar el anonimato debido a que el nombramiento de Rodriguez aún no ha sido concretado y Biden todavía no da inicio formal a su campaña por la reelección. CBS News fue el primer medio en informar que el mandatario había decidido elegir a Rodriguez.

Ella se ha desempeñado como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca con Biden desde el inicio de su presidencia y en junio pasado sumó el cargo de asesora sénior. También trabajó en la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama. Es nieta del líder laboral César Chávez y la activista laboral Helen Fabela Chávez.

Rodriguez, una veterana activista del Partido Demócrata, tiene un vínculo estrecho con la Vicepresidenta Kamala Harris. Formó parte del personal de Harris en el Senado y de su campaña presidencial de 2020 como directora política nacional y jefa de despacho. Posteriormente fue contratada por la campaña presidencial de Biden de 2020 como subdirectora de campaña y asesora de contacto con la comunidad latina.

Durante su juventud en California participó activamente en campañas, líneas de huelga, boicots, marchas y reuniones sindicales.

Se tiene previsto que Biden anuncie formalmente su campaña de reelección para 2024 incluso esta misma semana, según tres personas al tanto de las deliberaciones.

