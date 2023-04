Reforma Administrativa de AMLO es para incrementar corrupción de la 4T: Marko Cortés

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, afirmó que la reforma administrativa que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar 23 leyes, sería abrirle camino a la corrupción de una nueva “élite del poder“.

Para el partido blanquiazul, con esta iniciativa se otorgarían poderes dictatoriales al propio Presidente de la República y concede a los funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido, ya que podrían decidir a quién quitarle concesiones, licencias y permisos.

Cortés Mendoza acusó que los gobiernos populistas se caracterizan por alentar la corrupción de la cúpula gobernante como una medida de control y cohesión interna. “La corrupción actúa como el concreto que los une a la hora de buscar mantener el poder como requisito indispensable para preservar su impunidad”, sostuvo.

Por lo que aseguró que, con la reforma administrativa, “el populismo destructor ataca de nuevo, pues ahora quiere acabar con la libre competencia, el derecho a la libertad del trabajo y el derecho a un ambiente sano”.

“López Obrador ya multiplicó la pobreza, la delincuencia y la impunidad, pero no está contento. Ya desapareció las escuelas de tiempo completo, el seguro popular, las estancias infantiles, los comedores populares, los refugios para mujeres golpeadas, pero aún no está satisfecho. Él quiere decidir a quién le da y a quién le quita concesiones, contratos y permisos; él quiere decidir a quién indemniza y a quién no, además de fijar el monto, la fecha y el modo”, destacó.