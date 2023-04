Zendaya sorprende en Coachella para interpretar los temas de la serie Euphoria

Puebla, 23 de abril (Periódico Central).– Zendaya sorprendió en el segundo fin de semana del Festival Coachella al subir al escenario con Labrinth para interpretar los temas de la serie Euphoria.

A esta impresionante aparición, se le suma la que también se tuvo el pasado viernes 21 de abril, donde Bad Bunny apareció con Grupo Frontera para interpretar su recién lanzamiento.

Esta presentación se convirtió en la primera vez que el “conejo malo” y la agrupación cantaron juntos el tema ‘Unx100to’.

Zendaya se llevó la noche al aparecer en el escenario de coachella para cantar "All For Us" (tema de euphoria) junto a labrinth pic.twitter.com/GKEweXFxh8

