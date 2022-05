Pfizer: 3 dosis de la vacuna contra COVID dan fuerte protección a menores de 5 años

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 23 de mayo (AP).- Tres dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer ofrecen una fuerte protección a los niños menores de cinco años, según anunció la empresa el lunes. Pfizer tiene previsto presentar los datos a los organismos reguladores de Estados Unidos a finales de esta semana, en un paso más para permitir que los niños más pequeños reciban las vacunas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ha empezado a revisar los datos de la farmacéutica Moderna, que espera empezar a ofrecer dos dosis para niños en el verano.

We & @BioNTech_Group shared positive data from our #COVID19 vaccine trial in children ages 6 mo to <5 yrs. These data showed three doses of our vaccine demonstrated a strong immune response, high efficacy & favorable safety profile in this age group: https://t.co/4QtLZp9YpU pic.twitter.com/eonCLHktRs

— Pfizer Inc. (@pfizer) May 23, 2022