VIDEO: Johnny Depp se encuentra con fans e imita a Jack Sparrow al salir de su juicio

Madrid, 23 de mayo (Europa Press).- Mientras la batalla judicial entre Johnny Depp y Amber Heard sigue su curso, el actor continúa recibiendo el apoyo de sus fans. El último capítulo ha tenido lugar en Virgina, donde se sustancia el juicio entre la expareja por calumnias, y en el que Depp ha regalado a sus incondicionales una imitación de uno de sus personajes más legendarios, el Jack Sparrow de Piratas del Caribe.

De momento, Depp no volverá a interpretar a Jack Sparrow en futuras entregas de la saga, de la que Disney le apartó tras las acusaciones de maltrato de Heard. Pero el intérprete ha vuelto a imitar la inconfundible voz del capitán en un guiño a los seguidores que van a mostrarle su apoyo a las puertas del juicio.

“¡Tú siempre serás nuestro capitán Jack Sparrow!”, se oye gritar a un fan de Depp en el video viral publicado en Twitter mientras el actor saluda a los admiradores que han ido a su encuentro. En respuesta al elogio, la estrella de la saga pirata de Disney imita la icónica voz del capitán que lo catapultó a la fama: “Él sigue estando por ahí en alguna parte. Le veo de vez en cuando. Aparece de vez en cuando”.

a fan tells johnny depp he will always be captain jack sparrow and he responds with jack's voice 😭 pic.twitter.com/a8vnzDl4oS

