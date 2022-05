Imagen filtrada muestra el aspecto de Namor en Black Panther: Wakanda Forever

Madrid, 23 de mayo (Europa Press).- Después de ver cómo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura Marvel Studios presentaba a los Iluminati dentro del UCM sin uno de sus miembros fundadores en los cómics, Namor, parece que se confirman los rumores que apuntaban a que El Hombre Submarino hará su debut en la secuela de Black Panther, Wakanda Forever, de la que se habría filtrado una primera imagen.

Las especulaciones sobre la presencia del legendario héroe acuático se dispararon tras el casting de Tenoch Huerta, actor presuntamente elegido para dar vida a la versión de MCU de Namor. Ahora, es posible que el primer vistazo al personaje haya sido “spoileado” en un nuevo arte promocional filtrado.

Tal y como informa The Direct, una imagen promocional borrosa del Namor que aparecerá en Black Panther: Wakanda Forever ha estado circulando por redes sociales. La imagen, extremadamente pixelada y que los fans han intentado “arreglar” digitalmente, parece inspirarse en la apariencia clásica del personaje de la década de los 60, con los colores verde y dorado dominando su diseño.

En la imagen, Namor parece llevar un bañador verde con un cinturón dorado, pero también tiene brazaletes dorados en brazos, muñecas, piernas y tobillos, así como un collar verde en el cuello y el pecho. El rey de Altlantis también parece estar portando algún tipo de pendientes en la imagen borrosa o tiene el cabello más largo que está metido detrás de las orejas para lograr un efecto similar.

A raíz de esta imagen se han lanzado diversas interpretaciones o fan art de la imagen en comparación con los cómics clásicos Namor.

And this is how MCU Namor looks like https://t.co/9bjNO0zFwN pic.twitter.com/KQwMCyNUBT

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 22, 2022