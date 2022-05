VIDEO: Así se acopla la nave Starliner de Boeing a la Estación Espacial Internacional

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) – La primera nave Starliner de Boeing atracada en la Estación Espacial Internacional se ha integrado en el medio ambiente de trabajo de los astronautas que tripulan el complejo orbital.

Flotando dentro del módulo Harmony, la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS) abrió el sábado a las 16:30 UTC la escotilla del CST-100 Starliner de Boeing y entró para convertirse en las primeras personas en ingresar a la nave espacial en órbita.

This time-lapse video shows the @BoeingSpace #Starliner crew ship approach the station and dock to the Harmony module at 8:28pm ET on Friday. More… https://t.co/RgllPL4Uiu pic.twitter.com/AYufaYJvAe

— International Space Station (@Space_Station) May 22, 2022