¿Sólo alcohol en exceso es malo? Consumo moderado también da insuficiencia cardíaca

Madrid, 23 de mayo (Europa Press).- Los niveles de consumo de alcohol actualmente considerados seguros por algunos países están relacionados con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, según una investigación presentada en Heart Failure 2022, el congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

“Este estudio se suma al conjunto de evidencias de que es necesario un enfoque más cauteloso del consumo de alcohol –explica la autora del estudio, la doctora Bethany Wong, del Hospital Universitario de San Vicente, en Dublín (Irlanda)–. Para minimizar el riesgo de que el alcohol dañe el corazón, si no bebes, no empieces. Si bebes, limita tu consumo semanal a menos de una botella de vino o menos de tres latas y media de 500 ml de cerveza al 4.5 por ciento”.

Según la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea es la región del mundo donde más se bebe. Aunque es bien sabido que el consumo excesivo de alcohol a largo plazo puede provocar un tipo de insuficiencia cardíaca llamada cardiomiopatía alcohólica, los datos de las poblaciones asiáticas sugieren que cantidades menores también pueden ser perjudiciales.

“Como hay diferencias genéticas y ambientales entre las poblaciones asiáticas y europeas, este estudio investigó si había una relación similar entre el alcohol y los cambios cardíacos en los europeos con riesgo de insuficiencia cardíaca o con preinsuficiencia cardíaca –señala la doctora Wong–. El pilar del tratamiento para este grupo es el control de los factores de riesgo, como el alcohol, por lo que el conocimiento de los niveles seguros es crucial”.

